Girls Night La Mezza du Krystal 696 Chemin du Krystal Arles

Girls Night La Mezza du Krystal
Samedi 6 décembre 2025 à partir de 19h30. 696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-12-06 19:30:00
Rendez-vous à la Mezza du Krystal pour une soirée fun, pétillante et résolument girly !
Let’s shine, girls !
on se retrouve pour une soirée 100% girly sous les good vibes du DJ Set by Cédric Buche !
Ambiance paillettes, cocktails et musique jusqu’au bout de la nuit… prépare ta team, ça va briller.
OFFRE GIRLY 20€ pour 4 personnes !
Pour seulement 20€, profitez
– d’une bouteille de rosé
– d’un assortiment de tapas à partager
Le combo parfait pour lancer votre soirée entre filles ! .
696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 60 56 11
English :
Join us at Krystal’s Mezza for a fun, sparkling and resolutely girly evening!
Let’s shine, girls!
