Girls Night La Mezza du Krystal 696 Chemin du Krystal Arles

Girls Night La Mezza du Krystal

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 19h30. 696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 EUR

Début : 2025-12-06 19:30:00

Rendez-vous à la Mezza du Krystal pour une soirée fun, pétillante et résolument girly !

Let’s shine, girls !

on se retrouve pour une soirée 100% girly sous les good vibes du DJ Set by Cédric Buche !

Ambiance paillettes, cocktails et musique jusqu’au bout de la nuit… prépare ta team, ça va briller.



OFFRE GIRLY 20€ pour 4 personnes !



Pour seulement 20€, profitez

– d’une bouteille de rosé

– d’un assortiment de tapas à partager

Le combo parfait pour lancer votre soirée entre filles ! .

English :

Join us at Krystal’s Mezza for a fun, sparkling and resolutely girly evening!

Let’s shine, girls!

