Girls night only V and B Biscarrosse
Girls night only V and B
76 Route de Bordeaux Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Girls night only
Soirée réservée uniquement aux filles ! Votre inégalable et inégalée soirée filles est de retour pour votre votre plus grand plaisir et s’annonce encore exceptionnelle !!!
– Exposantes en cave (bien être, lingerie, art, sex toy…)
– Djette Nadia aux platines
– Tatoueuse
– Stripteaseur caliente…
– Cocktails
– Surprises caliente et goodies en pagaille
Jusqu’à 02h .
76 Route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 77 67
