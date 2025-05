Girls Party – La Cour Jurançon, 16 mai 2025 19:00, Jurançon.

Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-05-16 19:00:00

fin : 2025-05-16 21:00:00

2025-05-16

ELLES SONT DE RETOUR…

La SOIRÉE GIRLSSS #2 arrive à La Cour et après le succès de la première, on remet ça encore PLUS fort !

Rendez-vous le 16 MAI dès 19h

Préparez-vous pour une soirée 100% good vibes

• -10% dans toutes les boutiques @esmerfriperie @bo.in.pau @mademoisellefleurs_pau @studio_happy_poterie

• Massage détente avec @joie_instant

• Tirage de cartes (plusieurs oracles au choix) avec Sylvie Lavie

• beauté naturelle Stand avec @astridlaborde_natural

• Food trucks gourmands avec @lescopines_foodtruck & boissons fraîches par @brocante_chamsia

• 1 verre de vin offert chez @cavambul aux 40 premières arrivées !

La première édition était magique… la deuxième s’annonce inoubliable ! .

