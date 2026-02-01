Girls power night VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre
Girls power night VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre jeudi 5 février 2026.
Girls power night
VIC-EN-BIGORRE 2 bis rue de Silhac Funky Fripe Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-05 19:00:00
fin : 2026-02-05 22:00:00
2026-02-05
À Vic-en-Bigorre, une soirée unique dédiée aux femmes invite à faire une pause, à se recentrer et à prendre soin de soi dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.
La Girl Power Night est pensée comme un véritable moment de valorisation personnelle, mêlant confiance en soi, beauté et bien-être. Au fil de la soirée, les participantes pourront découvrir une séance de sophrologie axée sur le lâcher-prise, bénéficier de conseils make-up et relooking personnalisés, et oser affirmer leur style.
Des instants conviviaux viendront rythmer l’événement, autour d’une dégustation gourmande et d’une coupe de champagne. Une parenthèse inspirante, propice aux échanges et à la détente, pour repartir reboostée et confiante.
Au programme
Séance de sophrologie (confiance & lâcher-prise)
Make-up & mise en valeur
Relooking conseils style
Moment convivial et bienveillant
Inclus dans la soirée
3 articles sélectionnés après le relooking
Dégustation gourmande
Coupe de champagne incluse
Nos partenaires
Sophrologie Stéphanie Gallay
Make-up Amandine Troyano
Relooking Funky Fripe by Belinda
Dégustation Broche & Gourmandise
Sur réservation places limitées.
VIC-EN-BIGORRE 2 bis rue de Silhac Funky Fripe Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 32 73 99
English :
In Vic-en-Bigorre, a unique evening dedicated to women invites you to take a break, refocus and take care of yourself in a warm and caring atmosphere.
Girl Power Night is designed as a genuine moment of self-esteem, combining self-confidence, beauty and well-being. Over the course of the evening, participants will discover a sophrology session focused on letting go, benefit from personalized make-up and relooking advice, and dare to assert their style.
The event will be punctuated by convivial moments around a gourmet tasting and a glass of champagne. An inspiring interlude, conducive to exchange and relaxation, to leave feeling energized and confident.
Program:
Sophrology session (confidence & letting go)
Make-up & enhancement
Relooking style advice
A friendly, caring moment
Included in the evening
3 items selected after the makeover
Gourmet tasting
Glass of champagne included
Our partners
Sophrology: Stéphanie Gallay
Make-up: Amandine Troyano
Makeover: Funky Fripe by Belinda
Tasting: Broche & Gourmandise
On reservation ? limited places.
L’événement Girls power night Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-01-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65