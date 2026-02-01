Girls power night VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Girls power night

VIC-EN-BIGORRE 2 bis rue de Silhac Funky Fripe Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 19:00:00

fin : 2026-02-05 22:00:00

Date(s) :

2026-02-05

À Vic-en-Bigorre, une soirée unique dédiée aux femmes invite à faire une pause, à se recentrer et à prendre soin de soi dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

La Girl Power Night est pensée comme un véritable moment de valorisation personnelle, mêlant confiance en soi, beauté et bien-être. Au fil de la soirée, les participantes pourront découvrir une séance de sophrologie axée sur le lâcher-prise, bénéficier de conseils make-up et relooking personnalisés, et oser affirmer leur style.

Des instants conviviaux viendront rythmer l’événement, autour d’une dégustation gourmande et d’une coupe de champagne. Une parenthèse inspirante, propice aux échanges et à la détente, pour repartir reboostée et confiante.

Au programme

Séance de sophrologie (confiance & lâcher-prise)

Make-up & mise en valeur

Relooking conseils style

Moment convivial et bienveillant

Inclus dans la soirée

3 articles sélectionnés après le relooking

Dégustation gourmande

Coupe de champagne incluse

Nos partenaires

Sophrologie Stéphanie Gallay

Make-up Amandine Troyano

Relooking Funky Fripe by Belinda

Dégustation Broche & Gourmandise

Sur réservation places limitées.

VIC-EN-BIGORRE 2 bis rue de Silhac Funky Fripe Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 32 73 99

English :

In Vic-en-Bigorre, a unique evening dedicated to women invites you to take a break, refocus and take care of yourself in a warm and caring atmosphere.

Girl Power Night is designed as a genuine moment of self-esteem, combining self-confidence, beauty and well-being. Over the course of the evening, participants will discover a sophrology session focused on letting go, benefit from personalized make-up and relooking advice, and dare to assert their style.

The event will be punctuated by convivial moments around a gourmet tasting and a glass of champagne. An inspiring interlude, conducive to exchange and relaxation, to leave feeling energized and confident.

Program:

Sophrology session (confidence & letting go)

Make-up & enhancement

Relooking style advice

A friendly, caring moment

Included in the evening

3 items selected after the makeover

Gourmet tasting

Glass of champagne included

Our partners

Sophrology: Stéphanie Gallay

Make-up: Amandine Troyano

Makeover: Funky Fripe by Belinda

Tasting: Broche & Gourmandise

On reservation ? limited places.

