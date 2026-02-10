Girls Skate Crew 4ème édition Cholet

Girls Skate Crew 4ème édition

2026-04-05 11:00:00

2026-04-05 19:00:00

2026-04-05

À l’occasion du week-end de Pâques, Cholet vibrera au rythme du skate avec la 4ᵉ édition du Girls Skate Crew, le dimanche 5 avril à la salle du Bordage Luneau.

Cet événement met à l’honneur le skate féminin à travers une journée d’animations sportives accessibles à tous les niveaux.

Des lots à gagner ! .

Salle du Bordage Luneau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 62 73 92 16 camouflagestreetcrew@gmail.com

