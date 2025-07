Girly Day Plage des Sablères Vieux-Boucau-les-Bains

Girly Day Plage des Sablères Vieux-Boucau-les-Bains dimanche 13 juillet 2025.

Girly Day

Plage des Sablères Avenue des Dunes Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

GIRLY DAY

RDV le DIMANCHE 13 JUILLET dès 9H pour une journée 100% filles au Surf Club.

Au programme :

– 9H Yoga

– 10H30 Surf session

– 12H15 Brunch Gourmand

– 13H30 Echange inspirant avec Charly, coach de vie ( confiance en soi, place des femmes à l’eau )

– 14H30 Atelier art

– 16H30 Portraits photo avec AMB production

– Fin en beauté avec une session Sunset

Dès 14ans

15 € la journée

Possibilité d’amener une amie non licenciée, au même tarif. .

Plage des Sablères Avenue des Dunes Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

English :

GIRLY DAY

Meet us on SUNDAY JULY 13 from 9am for a 100% girls’ day at the Surf Club.

On the program:

– 9H Yoga

– 10H30 Surf session

– 12H15 Gourmet brunch

– 13H30 Inspiring exchange with Charly, life coach ( self-confidence, women’s place in the water )

– 14H30 Art workshop

– 16H30 Photo

German : Girly Day

GIRLY DAY

Am SONNTAG, den 13. JULI ab 9 Uhr findet ein 100%iger Mädchentag im Surfclub statt.

Auf dem Programm stehen:

– 9H Yoga

– 10H30 Surf-Session

– 12H15 Gourmet-Brunch

– 13H30 Inspirierender Austausch mit Charly, Life Coach ( Selbstvertrauen, Stellung der Frau im Wasser)

– 14H30 Kunst-Workshop

– 16H30 Foto

Italiano :

GIORNATA DELLE RAGAZZE

Unisciti a noi DOMENICA 13 LUGLIO dalle 9.00 per una giornata 100% femminile al Surf Club.

In programma:

– 9H Yoga

– 10.30 Sessione di surf

– 12.15 Brunch gourmet

– 13.30 Discussione ispiratrice con Charly, life coach (fiducia in se stesse, posto delle donne in acqua)

– 14H30 Laboratorio artistico

– 16H30 Foto

Espanol : Girly Day

DÍA DE CHICAS

Únete a nosotros el DOMINGO 13 DE JULIO a partir de las 9 de la mañana para un día 100% de chicas en el Club de Surf.

En el programa:

– 9H Yoga

– 10.30h Sesión de surf

– 12h15 Almuerzo gastronómico

– 13h30 Debate inspirador con Charly, coach de vida (confianza en uno mismo, el lugar de la mujer en el agua)

– 14H30 Taller de arte

– 16H30 Fotografía

