Girlz : le rap au féminin, Tiers lieu culturel – Le Moulin, Roques

Girlz : le rap au féminin 18 avril – 30 mai Tiers lieu culturel – Le Moulin Haute-Garonne

Entrée libre aux horaires du Moulin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Le Rap émerge au début des années 70 dans les ghettos aux Etats-Unis et un peu plus d’une dizaine d’années en France, où il acquiert une popularité grandissante au fil du temps. Bien que minoritaires, et ce dès le début, les rappeuses ont insufflé une énergie vitale au genre musical ainsi qu’à toute la culture Hip-Hop. Elles se sont emparées d’un Rap qu’on dit « conscient » et ont créé un style bien à elles. Les Girlz abordent des thèmes parfois plus sensibles : les dangers de la rue, la maternité précoce ou encore les difficultés à se faire respecter.

L’exposition vous fera découvrir des rappeuses pionnières, en passant par les rappeuses qui ont influencé la planète entière et celles qui, plus proches de chez nous, ont des choses à dire sur la société française qui les entoure. S’éloignant des clichés qu’elles détournent pour mieux s’affranchir, les femmes dans le Rap ont acquis leurs lettres de noblesse, GIRLZ vous fera découvrir des femmes de grand talent.

Une exposition réalisée par Les Musicophages.

Prêt de la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne.

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Il est temps de leur donner la place qu’elles méritent ! exposition rap