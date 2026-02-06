Giro di pista Festival la tête dans les nuages avenue des Maréchaux Angoulême

Giro di pista Festival la tête dans les nuages

avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Alors on danse ? Marc Lacourt et deux acolytes transforment joyeusement la scène du théâtre en une piste de bal où petits et grands inventent ensemble un moment de fête.

.

avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Shall we dance? Marc Lacourt and two acolytes joyfully transform the theater stage into a dance floor where young and old invent a festive moment together.

L’événement Giro di pista Festival la tête dans les nuages Angoulême a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême