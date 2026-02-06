Giro di pista Festival la tête dans les nuages avenue des Maréchaux Angoulême
avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Alors on danse ? Marc Lacourt et deux acolytes transforment joyeusement la scène du théâtre en une piste de bal où petits et grands inventent ensemble un moment de fête.
avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
English :
Shall we dance? Marc Lacourt and two acolytes joyfully transform the theater stage into a dance floor where young and old invent a festive moment together.
L’événement Giro di pista Festival la tête dans les nuages Angoulême a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême