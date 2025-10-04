Girod et Stotz Cinéma le Cin’étoiles Sainte-Sigolène
Girod et Stotz Cinéma le Cin’étoiles Sainte-Sigolène samedi 4 octobre 2025.
Girod et Stotz
Cinéma le Cin’étoiles 13 avenue Lafayette Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2025-10-04 20:30:00
2025-10-04
« Le spectacle de trop » , spectacle proposé dans le cadre du Festival du Rire d’Yssingeaux.
English :
« Le spectacle de trop », a show presented as part of the Festival du Rire d’Yssingeaux.
German :
« Le spectacle de trop » , eine Aufführung, die im Rahmen des Festival du Rire d’Yssingeaux angeboten wird.
Italiano :
« Le spectacle de trop », nell’ambito del Festival du Rire d’Yssingeaux.
Espanol :
« Le spectacle de trop », parte del Festival du Rire d’Yssingeaux.
