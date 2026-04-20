Giroud et Stotz Brides fait sa comédie 2026 Vendredi 22 Mai à 20h30 Brides-les-Bains
Giroud et Stotz Brides fait sa comédie 2026 Vendredi 22 Mai à 20h30 Brides-les-Bains vendredi 22 mai 2026.
Brides-les-Bains
Giroud et Stotz Brides fait sa comédie 2026 Vendredi 22 Mai à 20h30
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Depuis leur rencontre en 2010, Cécile Giroud et Yann Stotz créent un spectacle de music-hall moderne, drôle et surprenant, mêlant chant, piano, imitation, danse et burlesque.
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Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
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English : Giroud and Stotz Brides fait sa comédie 2026 Friday 22 May at 8.30 pm
Since their meeting in 2010, Cécile Giroud and Yann Stotz have created a modern music-hall show, funny and surprising, blending singing, piano, imitation, dance, and burlesque.performance.
L’événement Giroud et Stotz Brides fait sa comédie 2026 Vendredi 22 Mai à 20h30 Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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