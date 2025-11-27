GIROUD & STOTZ – HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar

LIQUIDATION TOTALE Début : 2026-09-26 à 19:00. Tarif : – euros.

Un criminel recherché par la police. Il est appelé le Tueur de magasin et sévi pendant les soldes. Camille Rossignol, ancienne vedette de la télévision est devenu responsable d’une boutique de vêtements. Mais il n’aime pas ce métier, Il n’aime pas les clients, souvent insupportables qu’il a parfois envie de tuer. Heureusement tout le monde ne va pas jusque là… ? Bienvenue au magasin Toi & Moi. Liquidation totale sur tout le stock. Camille Rossignol est le responsable de la boutique, ancien acteur d’une série télévisée. Il a connu le succès. Puis tout s’est arrêté. « J’en crève de ne pas être Romain Duris… ». Aujourd’hui il a convié ses amis au magasin pour leur annoncer deux bonnes nouvelles, il va avoir la garde de son fils et il vient de décrocher un rôle dans une série télé. Mais ils sont en avance… Qu’importe il les invite à passer la dernière heure avec lui ainsi qu’avec Agnès la vendeuse pas motivée et Pierre-Marie le vendeur dynamique qui vous donnera un pantalon en 38 alors que vous faîtes un bon 46, et bien sûr les clientes qui n’auront de cesse de contrarier Camille. Bienvenue au magasin « Toi & Moi » pour une journée comme les autres… Entrez… et sortez… si vous en avez l’occasion… « Décalé, tendre, drôle et sanglant » « Rire, émotion et terreur »

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35