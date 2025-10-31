Giselle Loft Cinémas Châtellerault

Giselle

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

La paysanne Giselle tombe amoureuse d’Albrecht. Lorsqu’elle découvre que c’est un aristocrate fiancé à une autre femme, elle se suicide, désespérée. Son âme rejoint les Wilis, esprits vengeurs de femmes déterminées à forcer tous les hommes qui croisent leur chemin à danser jusqu’à la mort. Rongé par un sentiment de culpabilité, Albrecht se rend sur la tombe de Giselle où il doit affronter les Wilis ainsi que le fantôme de Giselle.

Créée en 1985, la production, par Peter Wright, de ce ballet romantique typique du genre est un classique du répertoire du Royal Ballet. Porté par la musique évocatrice d’Adolphe Adam, dans des décors suggestifs conçus par John Macfarlane, Giselle dépeint les royaumes matériel et éthéré dans un monde où se mêlent amour, trahison et rédemption. .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Giselle

German : Giselle

Italiano :

Espanol : Giselle

L’événement Giselle Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne