Giselle d’Adolphe Adam Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 14h. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 16 EUR

Début : 2026-04-19 14:00:00

2026-04-19

Engouement, trahison, rédemption l’un des plus beaux ballet classique !

Le monde bascule pour Giselle, une jeune paysanne, lorsqu’elle découvre que son amant, Albrecht, est un noble promis à une autre . Désespérée, elle se suicide. Son esprit rejoint les Willis, les fantômes vengeurs de femmes abandonnées et mortes avant leur mariage. L’esprit d’Albrecht survivra-t-il ? .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

English :

Infatuation, betrayal, redemption: one of the most beautiful classical ballets!

German :

Hingabe, Verrat, Erlösung: eines der schönsten klassischen Ballette!

Italiano :

Romanticismo, tradimento, redenzione: uno dei più bei balletti classici!

Espanol :

Romance, traición, redención: ¡uno de los ballets clásicos más bellos!

L’événement Giselle d’Adolphe Adam Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2025-09-02 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)