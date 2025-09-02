Giselle d’Adolphe Adam Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau
Giselle d’Adolphe Adam Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau dimanche 19 avril 2026.
Giselle d’Adolphe Adam
Dimanche 19 avril 2026 à partir de 14h. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 16 EUR
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19
2026-04-19
Engouement, trahison, rédemption l’un des plus beaux ballet classique !
Le monde bascule pour Giselle, une jeune paysanne, lorsqu’elle découvre que son amant, Albrecht, est un noble promis à une autre . Désespérée, elle se suicide. Son esprit rejoint les Willis, les fantômes vengeurs de femmes abandonnées et mortes avant leur mariage. L’esprit d’Albrecht survivra-t-il ? .
Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr
English :
Infatuation, betrayal, redemption: one of the most beautiful classical ballets!
German :
Hingabe, Verrat, Erlösung: eines der schönsten klassischen Ballette!
Italiano :
Romanticismo, tradimento, redenzione: uno dei più bei balletti classici!
Espanol :
Romance, traición, redención: ¡uno de los ballets clásicos más bellos!
