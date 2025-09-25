Gisors Metal Fest Sound of Silence Salle polyvalente Gisors

Gisors Metal Fest Sound of Silence

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le Gisors Metal Fest revient pour sa cinquième édition et promet une soirée sous le signe de l’énergie, de la passion et du live sans compromis. Organisé par la Ville de Gisors en partenariat avec l’association Sound of Silence, ce rendez-vous désormais incontournable rassemble les amateurs de métal et de musique alternative dans une ambiance à la fois festive et conviviale.

Une soirée unique, 100 % métal, qui fait vibrer la scène locale comme nationale, avec une programmation toujours plus audacieuse et des performances scéniques à couper le souffle.

Que vous soyez fidèle depuis la première heure ou curieux de découvrir l’univers du métal. le Gisors Metal Fest vous ouvre grand ses portes. Préparez-vous, ça va faire du bruit.

Durée 5h30

Tout public

Placement libre debout .

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46 ecoledemusique@mairie2-gisors.fr

English : Gisors Metal Fest Sound of Silence

