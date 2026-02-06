Gîte à Chauve-souris Boult-aux-Bois
Gîte à Chauve-souris
5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Véritable auxiliaires de cultures, apprenez à construire un gîte à chauve-souris pour les accueillir chez vous.
5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
Learn how to build a bat house to welcome bats into your home.
