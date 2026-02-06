Gîte à Chauve-souris

5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Véritable auxiliaires de cultures, apprenez à construire un gîte à chauve-souris pour les accueillir chez vous.

.

5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn how to build a bat house to welcome bats into your home.

L’événement Gîte à Chauve-souris Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-02-04 par Ardennes Tourisme