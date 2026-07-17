Giuseppe Primoli, photographe, Fondazione Primoli, Rome

Informations pratiques

Giuseppe Primoli, photographe 15 janvier – 31 décembre 2027 Fondazione Primoli Roma Capitale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-15T09:30:00+01:00 – 2027-01-15T13:30:00+01:00

Fin : 2027-12-31T09:30:00+01:00 – 2027-12-31T13:30:00+01:00

Première grande exposition anthologique consacrée à l’oeuvre photographique de Giuseppe Primoli, cent ans après sa disparition.

À travers un vaste parcours expositif, l’exposition entend présenter une synthèse articulée de la vaste production photographique de Primoli, conservée à la Fondation Primoli de Rome : plus de 13 000 négatifs, 318 albums et des centaines de tirages. Un patrimoine qui, jusqu’à présent, n’a été étudié que dans des domaines spécialisés et n’est que partiellement connu.

L’année 2027 marque le centenaire de la mort du comte Giuseppe Primoli (1851-1927), photographe d’avant-garde et figure importante du panorama culturel de la fin du XIXe siècle.

Né à Rome d’une mère Bonaparte et ayant grandi entre la ville récemment devenue la nouvelle capitale de l’Italie et Paris, Primoli fut non seulement un témoin, mais aussi un protagoniste influent de la vie culturelle italienne et française, tissant et favorisant des relations avec les écrivains et les artistes de son temps, parmi lesquels Maupassant, Dumas fils, Goncourt, d’Annunzio, Serao et Verga.

Collectionneur, bibliophile et surtout photographe, Primoli a su raconter, à travers l’objectif de son appareil photo, une époque en profonde mutation avec un regard personnel, ironique et sensible, capable de saisir la complexité d’une société en équilibre entre tradition et modernité.

Une exposition présentée par la Fondation Primoli et l’École française de Rome.

Fondazione Primoli Via Giuseppe Zanardelli, 1, 00186 Roma RM Rome 00186 Municipio Roma I Roma Capitale Latium https://www.fondazioneprimoli.it La Fondation Primoli, instituée à Rome grâce au testament du comte Joseph Primoli et reconnue comme Organisme d’utilité publique par le Décret Royal du 8 mars 1928, n. 942, est l’une des plus anciennes de Rome.

La Fondation a pour objectif de promouvoir les relations culturelles, littéraires, historiques et artistiques entre l’Italie, la France et l’Europe, avec une attention particulière portée aux études modernes. C’est dans cette optique que fut créé au sein du Palais Primoli à Rome, au cours de ses premières années d’activité, un pensionnat à destination des jeunes Français venant faire leurs études en Italie, tandis qu’un nombre identique de jeunes Italiens seraient logés à Paris, de préférence dans la nouvelle cité universitaire.

Aujourd’hui, la Fondation organise des rencontres, des colloques, des journées d’étude et des expositions et conserve et valorise ce patrimoine du livre et des archives. Elle octroie tous les ans des Bourses de recherche en langue et culture française en collaboration avec l’Ambassade de France ainsi que des Prix internationaux pour le Roman, la Poésie et la Photographie. Elle publie par ailleurs trois collections : les « Quaderni di Cultura Francese » (Edizioni di Storia e Letteratura), la « Collezione Primoli » et « Fondazione Primoli. Studi e testi » (tab edizioni) qui rassemblent des études, des essais, des actes de colloques sur la littérature, l’histoire, l’art et la civilisation française et européenne, également en lien avec la civilisation italienne, du XVIe au XXe siècle.

Première grande exposition anthologique consacrée à l’oeuvre photographique de Giuseppe Primoli, cent ans après sa disparition.

©Fondation Primoli