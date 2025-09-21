Give it to me ! Sexe, Femme, Musique de la Rata Théâtre Public de Montreuil Montreuil

Give it to me ! Sexe, Femme, Musique de la Rata Dimanche 21 septembre, 16h00 Théâtre Public de Montreuil Seine-Saint-Denis

Dès 15 ans.

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Du Blues au Rap en passant par le Rock, certaines artistes ont fait danser le monde et évoluer les mentalités en traversant les frontières politiques, raciales et sexuelles. Or, dans l’histoire de la musique populaire, écrite par les rocks critiques ou les historiens de la musique, elles disparaissent du tableau. Dans une lecture performée captivante de son essai illustré paru en 2024, La Rata retrace l’invisibilisation de ces femmes qui ont chanté une sexualité libre, à rebours des mœurs et des modes.

Théâtre Public de Montreuil 10 place Jean Jaurès, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France https://theatrepublicmontreuil.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatrepublicmontreuil.com/spectacle?id_spectacle=557 »}]

