Give it to me ! Théâtre Public de Montreuil Montreuil

dimanche 21 septembre 2025.

Du Blues au Rap en passant par le Rock, certaines artistes ont fait danser le monde et évoluer les mentalités en traversant les frontières linguistiques, temporelles, politiques, raciales et sexuelles. Or, dans l’histoire de la musique populaire, écrite par les rocks critiques ou les historiens de la musique, elles disparaissent du tableau.

Au hasard des recherches, on trouve toujours les mêmes classements édifiants : parmi les 100 meilleures chansons de la décennie, 3 femmes ; parmi les 500 chansons qui ont marqué l’histoire de la musique, 10 chanteuses. Et quasiment jamais celles qui ont rivalisé et dépassé les hommes, qui ont chanté une sexualité libre, à rebours des mœurs et des modes. Seules quelques vulnérables, mélancoliques et solitaire sont droit de cité. Les autres artistes féminines, elles, ont vu leur pouvoir érotique opprimé, déformé et systématiquement dénoncé.

Une autre histoire est-elle possible ? C’est justement ce que propose cette lecture de l’essai dessiné qui parle de femmes qui chantent, de féminisme radical, de postcolonialisme et de sexe. Surtout de sexe.

Sexe, Femmes, Musique. Lecture performée de La Rata au Théâtre Public de Montreuil le 21 septembre.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Théâtre Public de Montreuil 10 place Jean Jaurès 93100 Montreuil

