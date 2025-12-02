Given Tuesday Libérez votre générosité ! Chartres
Given Tuesday Libérez votre générosité ! Chartres mardi 2 décembre 2025.
Given Tuesday Libérez votre générosité !
34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Venez vous tester sur un quizz autour de l’engagement, de la solidarité et du bénévolat !
34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
English :
Come and test yourself in a quiz about commitment, solidarity and volunteering!
German :
Testen Sie sich bei einem Quiz rund um Engagement, Solidarität und Freiwilligenarbeit!
Italiano :
Venite a mettervi alla prova con un quiz su impegno, solidarietà e volontariato!
Espanol :
Ven y ponte a prueba en un cuestionario sobre compromiso, solidaridad y voluntariado
