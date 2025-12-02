Given Tuesday Libérez votre générosité ! Chartres

Given Tuesday Libérez votre générosité ! Chartres mardi 2 décembre 2025.

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-02

2025-12-02

Venez vous tester sur un quizz autour de l’engagement, de la solidarité et du bénévolat !
34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32  bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

Come and test yourself in a quiz about commitment, solidarity and volunteering!

German :

Testen Sie sich bei einem Quiz rund um Engagement, Solidarität und Freiwilligenarbeit!

Italiano :

Venite a mettervi alla prova con un quiz su impegno, solidarietà e volontariato!

Espanol :

Ven y ponte a prueba en un cuestionario sobre compromiso, solidaridad y voluntariado

L’événement Given Tuesday Libérez votre générosité ! Chartres a été mis à jour le 2025-11-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES