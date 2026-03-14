Givry Exposition de photos du Marathon des vins de la Côte chalonnaise Rue de la République Givry

Givry Exposition de photos du Marathon des vins de la Côte chalonnaise

Rue de la République Halle ronde Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

2c Avec le concours de l’association MV2c, Association Marathon des vins de la Côte chalonnaise.

Cette expo est un coup de chapeau à nos valeureux coureurs et bénévoles… Elle propose des dizaines de photos du marathon… des vidéos aussi… C’est à la Halle ronde, au cœur de l’enclos historique, à deux pas des commerces ! .

Rue de la République Halle ronde Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr

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English : Givry Exposition de photos du Marathon des vins de la Côte chalonnaise

L’événement Givry Exposition de photos du Marathon des vins de la Côte chalonnaise Givry a été mis à jour le 2026-03-10 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I