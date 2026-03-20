Givry Exposition Out of Africa Halle ronde de Givry Givry

Givry Exposition Out of Africa

Halle ronde de Givry 17 rue de l’Hôtel de Ville Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-14

A2c Olive Grachet a gardé une véritable passion pour le Cameroun, pays de ses ancêtres… Née à la ville, à Douala, elle rêve d’une case ronde comme on en trouve à Bessong Kang, un village en terre rouge non loin du littoral.

Pour nous, elle vient à la Halle ronde pour nous raconter son pays et les pays voisins, Gabon, Cameroun, Nigéria et Congo à partir d’une série de masques, expression de la tradition. Les masques présentés témoignent de la richesse des cultures africaines. Ils ont une grande valeur patrimoniale. Il s’agit d’objets uniques qui ont été façonnés par des artistes locaux, il y a bien longtemps. Ils sont destinés à des cérémonies rituelles relatives aux mariages, aux naissances, aux deuils. Certains ont un rôle social, juridique et même un rôle policier ou pacificateur… D’autres permettent d’intercéder avec les animaux et les esprits.

Martine Malley, accompagne ces souvenirs d’Afrique avec une série de tableaux abstraits qui tentent d’intercéder avec les esprits… Formée à l’école des beaux-arts de Chalon, Martine Malley peintre givrotine déclare La peinture m’ouvre un monde où le mouvement et la lumière disent le conflit, la tension, la fragilité. Pour ces acryliques et collages, j’entre dans un processus de libération de la réalité qui conjugue l’impulsion du geste, le rythme, l’évidence de l’imprévu. Peindre est ainsi un perpétuel besoin d’invention, plus qu’un plaisir, une passion. .

Halle ronde de Givry 17 rue de l’Hôtel de Ville Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr

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English : Givry Exposition Out of Africa

L’événement Givry Exposition Out of Africa Givry a été mis à jour le 2026-03-18 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I