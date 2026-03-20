Givry Exposition Têtes de l’art Halle ronde de Givry Givry

Givry Exposition Têtes de l’art

Halle ronde de Givry 17 rue de l’Hôtel de Ville Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-04-28

A2c Du jamais vu à la Halle ronde et c’est ni du l’art ni du cochon… Trente artistes exposent ensemble… pour le meilleur !

Un groupe d’amies partageant des ateliers artistiques a souhaité fédérer autour de la locution Tête de c…. lancée un jour de colère au cours d’une session de céramique. L’expression a été déclinée par jeu jusqu’à ce que surgisse l’idée de répertorier toutes les variations usuelles de Tête de quelque-chose et de les traduire plastiquement ; chaque acteur a relayé le concept à son entourage, et le projet d’une présentation commune a germé, puis essaimé, pour partager, créer , enrichir le vocabulaire plastique, tester de nouvelles techniques, montrer ses créations, délirer, laisser libre cours à son imaginaire, et surtout s’amuser ! L’exposition présente donne à voir ce que artistes et non artistes ont eu plaisir à faire jaillir de leur esprit créatif !

Les artistes ANDRE Fabienne, AROUD de BROCA Florence, BALLET MThé, BERNARD Agnès, BERNARD Sylvie, BOLLE, CHOSSEGROS Brigitte, CONTASSOT Fabienne, DAVID Anne, DEFOSSE Martine, DEMOUX Gilles, DESANNE Marjorie, DOUCEMENT Christine, DUNOYER Chantal, FEILLENS Elisabeth, FLECHON Christine, GAYRAUD Nelly, GERVIS Marga, GODARD Claude, GRANGER Mireille, GUILLOT Antonin, HADJOPOULOS Béatrice, HASCOET Lise, HELIODORA, HEYMANN Catherine, LIMON Claude, MAIRAND Rosine, MENTA Julien, MERCIER Catherine, POTARD Annie, SURIVET JMichel .

Halle ronde de Givry 17 rue de l’Hôtel de Ville Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr

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English : Givry Exposition Têtes de l’art

L’événement Givry Exposition Têtes de l’art Givry a été mis à jour le 2026-03-18 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I