Givry Film et conférence de Michel Neyroud Les deux tchoums Rue de la République Givry

Givry Film et conférence de Michel Neyroud Les deux tchoums Rue de la République Givry jeudi 27 novembre 2025.

Givry Film et conférence de Michel Neyroud Les deux tchoums

Rue de la République Halle Ronde Givry Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

A2c GIVRY / Film et conférence de Michel Neyroud En 2024, Michel Neyroud nous avait ébloui par la qualité de son récit et de ses images. Il revient à Givry avec un nouvel opus sur le clan Venengo. Nous sommes loin, très loin de Poutine.

LES DEUX TCHOUM, c’est d’abord un film sur 40 jours de migration hivernale par le clan Venengo en Oural polaire et dans la toundra de Beloïarsk. De transhumant (Les Trois Tchoum), le clan renoue avec le nomadisme avec Les Deux Tchoum. Un grand film intimiste, un road movie indigène avec aussi des images en drone dans des conditions très difficiles. L’esprit du road movie est conservé, même si le clan est dans une toundra sans route, ni village, ni ville, avec une toundra sauvage, un décor presque lunaire où les Khanty ont appris à survivre avec l’hiver qui se renforce (tempête de vents furieux, tempêtes de neige, brumes, givre) et la nuit qui vient en cours d’après-midi. .

Rue de la République Halle Ronde Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr

English : Givry Film et conférence de Michel Neyroud Les deux tchoums

German : Givry Film et conférence de Michel Neyroud Les deux tchoums

Italiano :

Espanol :

L’événement Givry Film et conférence de Michel Neyroud Les deux tchoums Givry a été mis à jour le 2025-09-21 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I