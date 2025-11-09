Givry Théâtre, « La résistible ascension de ARTURO UI » Salle des fêtes Givry

Givry Théâtre, « La résistible ascension de ARTURO UI » Salle des fêtes Givry dimanche 9 novembre 2025.

Givry Théâtre, « La résistible ascension de ARTURO UI »

Salle des fêtes Rue de Cluny Givry Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

A2c / Théâtre / Le Théâtre de la Mère Folle / La résistible ascension de ARTURO UI de Bertolt Brecht

Histoire de gangsters ? Thriller politique ? Vaudeville ? Ca fait rire et ça fait peur… A chicago, les gros légumes du Trust-du-Chou-Fleur ont du mal à écouler leurs choux-fleurs. Alors, ils embauchent un petit gangster minable, Arturo UI, pour qu’il exerce une « amicale » pression sur les petits commerçants mitraillages, incendies, procès bidons…

Et voilà qu’il s’écoule beaucoup mieux, le chou-fleur.

Et voilà qu’il sent ses crocs pousser, le petit gangster.

Avaler le Trust-du-Chou-Fleur, dévorer Chicago et puis et puis…

Un texte écrit par Bertolt Brecht en 1941 au moment où triomphent en Europe un d’autres types de gangster. Mais toute ressemblance avec des personnes ayant existé ou existantes serait, bien évidemment, fortuite.

Avec les comédiens, A. Badetz, F. Liminet, G. François, G. Buisson, M. Dolet, N. Cotet, S. Rosain, S. Gressard, une troupe solide qui évoque à merveille d’autres gangsters, du genre de ceux qui jouent avec la sécurité de l’Europe. Avec JC. Zuttion, son, T. Millot, Lumières, G. François, Mise en scène Durée 1 h 30. .

Salle des fêtes Rue de Cluny Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr

English : Givry Théâtre, « La résistible ascension de ARTURO UI »

German : Givry Théâtre, « La résistible ascension de ARTURO UI »

Italiano :

Espanol :

L’événement Givry Théâtre, « La résistible ascension de ARTURO UI » Givry a été mis à jour le 2025-09-21 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I