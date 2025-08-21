Glace solidaire! Loriol-sur-Drôme

Glace solidaire! Loriol-sur-Drôme jeudi 21 août 2025.

Glace solidaire!

Grande fontaine Loriol-sur-Drôme Drôme

Début : 2025-08-21 14:30:00

fin : 2025-08-28 16:30:00

2025-08-21 2025-08-28

Vous avez adoré le principe l’année dernière ! L’Espace de Vie Sociale vous propose la Glace solidaire pour cet été ! Glace solidaire à partir de 1€ !

Grande fontaine Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 19 39 51

English :

You loved the idea last year! L’Espace de Vie Sociale is offering you the Ice Cream of Solidarity this summer! Ice cream from 1? !

German :

Letztes Jahr hat Ihnen das Prinzip gefallen! Der Espace de Vie Sociale bietet Ihnen auch in diesem Sommer wieder solidarisches Eis an! Solidarisches Eis ab 1?

Italiano :

L’idea vi è piaciuta molto l’anno scorso! L’Espace de Vie Sociale vi propone un nuovo gelato per quest’estate! Gelato a partire da 1? !

Espanol :

¡Te encantó la idea del año pasado! ¡El Espace de Vie Sociale te propone un nuevo helado para este verano! Helado de 1? !

L’événement Glace solidaire! Loriol-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme