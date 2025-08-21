Glace solidaire! Loriol-sur-Drôme
Glace solidaire! Loriol-sur-Drôme jeudi 21 août 2025.
Glace solidaire!
Grande fontaine Loriol-sur-Drôme Drôme
Début : 2025-08-21 14:30:00
fin : 2025-08-28 16:30:00
2025-08-21 2025-08-28
Vous avez adoré le principe l’année dernière ! L’Espace de Vie Sociale vous propose la Glace solidaire pour cet été ! Glace solidaire à partir de 1€ !
Grande fontaine Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 19 39 51
English :
You loved the idea last year! L’Espace de Vie Sociale is offering you the Ice Cream of Solidarity this summer! Ice cream from 1? !
German :
Letztes Jahr hat Ihnen das Prinzip gefallen! Der Espace de Vie Sociale bietet Ihnen auch in diesem Sommer wieder solidarisches Eis an! Solidarisches Eis ab 1?
Italiano :
L’idea vi è piaciuta molto l’anno scorso! L’Espace de Vie Sociale vi propone un nuovo gelato per quest’estate! Gelato a partire da 1? !
Espanol :
¡Te encantó la idea del año pasado! ¡El Espace de Vie Sociale te propone un nuevo helado para este verano! Helado de 1? !
