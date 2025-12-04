GLACIERS D’ARCTIQUE, ÉTAT DES LIEUX — CINÉ-CLUB RHIZOME + RENCONTRE Cinéma du TNB Rennes Jeudi 4 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre du ciné-club Rhizome, porté par les élèves de l’EESAB (École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne) de Rennes, et en partenariat avec Les Nouveaux activistes, le Cinéma du TNB reçoit le réalisateur Pierre Dugowson.

« Ce film parle du vivant, de l’avenir de l’humanité sous le regard de scientifiques à la fois désespérés et combatifs. À travers des images saisissantes et immersives, nous avons décidé de montrer ce film pour évoquer ces questions et ces enjeux climatiques qui touchent notre génération tout en portant notre regard sur la beauté et la monumentalité de ces monstres de glaces. Nous avons également la chance de recevoir le réalisateur et d’avoir le soutien de l’association Les Nouveaux activistes. »

— L’équipe du ciné-club Rhizome

GLACIERS D’ARCTIQUE, ÉTAT DES LIEUX de Pierre Dugowson

Conséquence du dérèglement climatique, les glaciers fondent plus rapidement qu’on ne le projetait. La glaciologue Heïdi Sevestre nous emmène sur les glaciers du Svalbard pour faire le point sur une situation qui touche le monde entier.

1h07, France, 2025

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur et les associations partenaires

Début : 2025-12-04T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-04T22:30:00.000+01:00

https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4056

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine