Glaciers en péril Cinéma Le Foyer Parthenay

Glaciers en péril

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2026-01-06

Les glaciers et neiges d’altitude sont en péril, menaçant une large partie des écosystèmes et donc de l’humanité, surtout en eau potable. Mais pas seulement… L’année 2024 a été la plus chaude enregistrée dans le monde. Toute une prise de conscience est à prendre en urgence. La conférence le précisera.

Organisé par Université Inter-Ages de Parthenay. .

