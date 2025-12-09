Date et horaire de début et de fin : 2025-12-09 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

« Plus il est vivant, plus il meurt. » Qui se cache derrière cette évocation énigmatique ? Le glacier, bien sûr, ou plus exactement les 274 531 glaciers recensés dans le monde, des Alpes à l’Antarctique, des Andes à l’Alaska. Ces glaciers dont les grincements, craquements et autres ruissellements sont la manifestation directe d’une fonte tragique, que rien ne semble plus pouvoir enrayer. Au catastrophisme, Bruno Doucey oppose la force mobilisatrice du poème. D’un texte à l’autre, il sillonne l’espace enneigé de la page pour y inscrire des mots qui dénoncent et qui protègent. Car face à l’urgence, il faut « écrire, peindre, danser sur la glace », déchiffrer la langue des glaciers, écouter l’ours, le pétrel et le renard qui frayent leur chemin entre les vers… Un livre polaire, pour ne pas laisser la beauté du monde fondre entre nos mains. Pour Bruno Doucey, né en 1961 dans le Jura, la poésie est un art de l’hospitalité, « un voyage par lequel nous métissons nos héritages culturels et humains pour bâtir un nouvel art de vivre ensemble », une résistance qui conduit vers la lumière. En 2010, il fonde une maison d’édition vouée à la défense des poésies du monde et aux valeurs militantes, qui compte aujourd’hui quelque 260 titres. Mais il est aussi romancier s’attachant le plus souvent à faire revivre de grandes figures de poètes assassinés comme récemment Pablo Neruda (Pablo Neruda, Non à l’humanité naufragée, Actes Sud Jeunesse, 2020). En 2021, les Éditions Bruno Doucey publient son roman Ne pleure pas sur la Grèce, consacré à la figure du grand poète grec Yannis Ritsos. En 2024, les Éditions Emmanuelle Collas publient son roman Indomptables.

Amphi A, bâtiment Bias 2, Nantes 44000

