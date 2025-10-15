Glaçon des oursons spécial carnaval Colmar

Glaçon des oursons spécial carnaval

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-22 09:30:00

fin : 2026-02-22 12:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Sortez vos plus beaux costumes et prenez part à cette fête carnavalesque sur glace !

Le carnaval des enfants, c’est le plus étonnant, Le carnaval des petits c’est toujours très gentil ! Chantez la comptine du carnaval des enfants et préparez-vous à glisser dans la bonne humeur ! Sortez vos plus beaux costumes et prenez part à cette fête carnavalesque sur glace. Au programme de cette matinée colorés et festive un atelier maquillage sur le thème de Carnaval, une découverte du patinage (parcours ludiques) proposée par le club de patinage artistique de Colmar (Colmar Sports de Glace) et l’élection du plus beau costume !

La matinée est exclusivement réservée aux petits clowns de 2 à 5 ans (inclus) et à leurs drôles de parents sur l’ensemble de la glace. La musique sera adaptée aux tout-petits. Doudous acceptés !

Retrouvez toutes les animations, événements et spectacles de la saison 2025/2026 sur www.patinoirecolmar.fr

E-billets (glaçon des oursons) sur www.patinoirecolmar.fr

Fermeture de la caisse à 11h30.

INFORMATIONS PRATIQUES

Sans réservation.

Les frères et sœurs âgés de plus de 5 ans ne pourront pas avoir accès à cette matinée.

Les parents peuvent monter sur la glace en patins ou marcher en crapettes (à fixer sur les chaussures). L’accès en bord de piste est exceptionnellement autorisé en chaussure et en poussette.

Des casques et aides au patinage sont mis à disposition (dans la limite des stocks disponibles).

Des patins deux lames permettront aux enfants de monter sur la glace pour plus de stabilité (dans les pointures 25 et 26). Avec des chaussettes épaisses, l’enfant qui chausse du 24 est maintenu dans une pointure 25. Sous la responsabilité des parents, les enfants peuvent également accéder à la glace en chaussure, uniquement assis sur les petites chaises mises à disposition afin d’être poussés. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

English :

Bring out your best costumes and take part in this carnival on ice!

German :

Holen Sie Ihre schönsten Kostüme heraus und nehmen Sie an dieser Karnevalsparty auf Eis teil!

Italiano :

Tirate fuori i vostri costumi migliori e partecipate a questo carnevale sul ghiaccio!

Espanol :

¡Saca tus mejores disfraces y participa en este carnaval sobre hielo!

