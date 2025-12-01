Glaçon des oursons spécial Noël Colmar

Glaçon des oursons spécial Noël Colmar dimanche 21 décembre 2025.

Glaçon des oursons spécial Noël

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-21 09:30:00

fin : 2025-12-21 12:00:00

2025-12-21

Petits et grands, préparez-vous à glisser dans la bonne humeur !

Matinée exclusivement réservée aux petits lutins de 2 à 5 ans et à leurs parents sur l’ensemble de la glace avec au programme la visite du Père Noël (10h à 11h), un atelier maquillage sur le thème de Noël ainsi qu’une découverte du patinage (parcours ludiques) proposée par le club de patinage artistique de Colmar (Colmar Sports de Glace) ! Préparez vos listes de cadeaux et vos plus beaux dessins à remettre au Père Noël ! La musique sera adaptée aux tout-petits. Doudous acceptés !

Retrouvez toutes les animations, événements et spectacles de la saison 2025/2026 sur www.patinoirecolmar.fr

E-billets (glaçon des oursons) sur www.patinoirecolmar.fr

Fermeture de la caisse à 11h30.

INFORMATIONS PRATIQUES

Sans réservation.

Séance publique de 9h30 à 12h et visite du Père Noël de 10h à 11h.

Les frères et sœurs âgés de plus de 5 ans ne pourront pas avoir accès à cette matinée.

Les parents peuvent monter sur la glace en patins ou marcher en crapettes (à fixer sur les chaussures). L’accès en bord de piste est exceptionnellement autorisé en chaussure et en poussette.

Des casques et aides au patinage sont mis à disposition (dans la limite des stocks disponibles).

Des patins deux lames permettront aux enfants de monter sur la glace pour plus de stabilité (dans les pointures 25 et 26). Avec des chaussettes épaisses, l’enfant qui chausse du 24 est maintenu dans une pointure 25. Sous la responsabilité des parents, les enfants peuvent également accéder à la glace en chaussure, uniquement assis sur les petites chaises mises à disposition afin d’être poussés. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

English :

Young and old alike, get ready to slide down the slopes in good spirits!

German :

Ob Groß oder Klein, machen Sie sich bereit für eine Rutschpartie in guter Stimmung!

Italiano :

Grandi e piccini, preparatevi a scivolare sulle piste in allegria!

Espanol :

Jóvenes y mayores, ¡prepárense para deslizarse por las pistas con buen humor!

