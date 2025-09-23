Glaçon des oursons spécial super-héros Colmar

Glaçon des oursons spécial super-héros

Préparez-vous à glisser dans la bonne humeur !

Matinée exclusivement réservée aux petits super-héros de 2 à 5 ans (inclus) et à leurs super-parents sur l’ensemble de la glace avec au programme un atelier maquillage sur le thème des super-héros, la visite d’un super-héros (de 10h à 11h), des masques aux supers pouvoirs, des décorations sur glace ainsi qu’une découverte du hockey (parcours ludiques) proposée par le Hockey Club de Colmar (HCC). La musique sera adaptée aux tout-petits. Doudous acceptés !

Venez déguisés !

Fermeture de la caisse à 11h30.

INFORMATIONS PRATIQUES

Sans réservation.

Séance publique de 9h30 à 12h et visite d’un super-héros de 10h à 11h.

Masques dans la limite des stocks disponibles.

Les frères et sœurs âgés de plus de 5 ans ne pourront pas avoir accès à cette matinée.

Les parents peuvent monter sur la glace en patins ou marcher en crapettes (à fixer sur les chaussures). L’accès en bord de piste est exceptionnellement autorisé en chaussure et en poussette.

Des casques et aides au patinage sont mis à disposition (dans la limite des stocks disponibles).

Des patins deux lames permettront aux enfants de monter sur la glace pour plus de stabilité (dans les pointures 25 et 26). Avec des chaussettes épaisses, l’enfant qui chausse du 24 est maintenu dans une pointure 25. Sous la responsabilité des parents, les enfants peuvent également accéder à la glace en chaussure, uniquement assis sur les petites chaises mises à disposition afin d’être poussés. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

Get ready to glide along in good spirits!

Bereiten Sie sich darauf vor, in guter Stimmung zu rutschen!

Preparatevi a scivolare sulle piste di buon umore!

Prepárate para deslizarte por las pistas con buen humor

