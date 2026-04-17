Gladys Amoros Et Michel Queuille Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Gladys Amoros Et Michel Queuille

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18 21:45:00

Date(s) :

2026-04-18

Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.

Au cours des deux dernières décennies, la chanteuse de blues et de gospel Gladys Amoros s’est taillée une réputation dans le paysage hexagonal sur la base de concerts chargés en énergie autant qu’en émotion. Aujourd’hui, Gladys écrit une nouvelle page de son aventure musicale dans le format épuré du duo qu’elle forme avec le pianiste Michel Queuille et avec lequel elle rend hommage aux grandes voix féminines du jazz traditionnel. Tous deux travaillent à l’enregistrement du premier album jazz de Gladys. Celle qui a, petite, pu entendre en direct la trompette de Louis Armstrong et la voix d’Ella Fitzgerald n’a dès lors cessé de cultiver dans son jardin secret un amour profond pour les mélodies et la poésie que véhiculent le jazz de ces grands interprètes. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Gladys Amoros Et Michel Queuille

L’événement Gladys Amoros Et Michel Queuille Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne