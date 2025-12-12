GLADYS AMOROS ET MICHEL QUEUILLE – LA LUNA NEGRA Bayonne

GLADYS AMOROS ET MICHEL QUEUILLE Début : 2026-04-18 à 20:30. Tarif : – euros.

Au cours des deux dernières décennies, la chanteuse de blues et de gospel Gladys Amoros s’est taillée une réputation dans le paysage hexagonal sur la base de concerts chargés en énergie autant qu’en émotion. Le public connaisseur l’a bien identifiée secondée à la guitare par son compagnon de scène Michel Foizon. Aujourd’hui, Gladys écrit une nouvelle page de son aventure musicale dans le format épuré du duo qu’elle forme avec le pianiste Michel Queuille et avec lequel elle rend hommage aux grandes voix féminines du jazz traditionnel. Tous deux travaillent à l’enregistrement du premier album jazz de Gladys. Celle qui a, petite, pu entendre en direct la trompette de Louis Armstrong et la voix d’Ella Fitzgerald n’a dès lors cessé de cultiver dans son jardin secret un amour profond pour les mélodies et la poésie que véhiculent le jazz de ces grands interprètes. Le moment est venu pour Gladys d’exprimer cet amour à voix haute, avec la chaleur et l’engagement qu’on lui connait. Avec : Gladys Amoros (voix) – Michel Queuille (piano)

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64