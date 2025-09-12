GLAM’S & MISTER O Espace Culturel Saint-Roch Saint-Père-en-Retz
Espace Culturel Saint-Roch 15 rue de l’Abbé Perrin Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2025-09-12 20:30:00
fin : 2025-09-12
2025-09-12
Saint Père en Retz lance sa saison culturelle en musique !
La commune donne le coup d’envoi de sa nouvelle saison culturelle avec un concert festif des Glam’S & Mister O.
Avant de laisser place à la musique, le public pourra découvrir en avant-première le programme des prochains rendez-vous à ne pas manquer.
La soirée se terminera autour d’un verre de l’amitié, offert à tous les participants.
Pour marquer cette ouverture, la municipalité a choisi d’offrir la gratuité pour ce premier spectacle.
Grande nouveauté 2025 une carte adhérent, au prix de 5 € seulement, permettra aux spectateurs de profiter de tarifs préférentiels sur l’ensemble des spectacles de la saison.
Une belle opportunité pour partager encore plus de culture, tout au long de l’année !
Synopsis Les Glam’S, c’est un trio de pop/jazz, spécialisé dans la musique vocale polyphonique inspirée par la technique Close harmony très utilisée dans les années 1940.
Leur style se veut à la fois glamour, rétro et burlesque.
Découvrez des reprises inattendues ; les standards de la musique sont repris dans un style très différent de l’original le jazz, le swing et la pop dans le style des années 30-40.
Artistes Camille Buffet, Marie-Christine Leverrier, Charlotte Minguet-Robin et Olivier Rousseau. .
Espace Culturel Saint-Roch 15 rue de l’Abbé Perrin Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29 mairie@saintpereenretz.fr
