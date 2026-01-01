Glassbonne+Entertornement Release Party+Reign Le Molotov Marseille 6e Arrondissement
Glassbonne+Entertornement Release Party+Reign Le Molotov Marseille 6e Arrondissement samedi 17 janvier 2026.
Glassbonne+Entertornement Release Party+Reign
Samedi 17 janvier 2026 à partir de 20h30. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-17 20:30:00
Death Metal suintant la Floride mélangé au béton parisien.
Entertorment présente un EP composé de 7 titres.
L’événement marquera la sortie officielle de l’EP et réunira la scène hardcore marseillaise autour du
groupe.
Reign, avec son post-hardcore torturé, reprend les lives après un changement de line-up: Un nouveau chanteur, et donc du nouveau courant 2026. .
Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur booking.molotov@gmail.com
English :
Death metal oozing Florida mixed with Parisian concrete.
