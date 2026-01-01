Glassbonne+Entertornement Release Party+Reign Le Molotov Marseille 6e Arrondissement

Glassbonne+Entertornement Release Party+Reign

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 20h30. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Death Metal suintant la Floride mélangé au béton parisien.

Entertorment présente un EP composé de 7 titres.

L’événement marquera la sortie officielle de l’EP et réunira la scène hardcore marseillaise autour du

groupe.

Reign, avec son post-hardcore torturé, reprend les lives après un changement de line-up: Un nouveau chanteur, et donc du nouveau courant 2026. .

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur booking.molotov@gmail.com

English :

Death metal oozing Florida mixed with Parisian concrete.

