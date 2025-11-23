GLAZ Festival #2 Rennes Rennes Dimanche 23 novembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

La seconde édition du festival GLAZ : Rencontres Photographiques de Rennes propose un large choix d’exposition photographiques à travers la ville. Au total ce sont 32 lieux partenaires qui présentent 38 expositions de photographes internationaux, nationaux et bretons. Parmi ces expositions 15 sont accessibles le dimanche. Pour clôturer cette première semaine d’ouverture un salon du livre photographique est également proposé à l’école l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB).

**SALON DU LIVRE PHOTOGRAPHIQUE**

**Cloître de l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne** – 34 rue Hoche – Sam. 22 novembre, de 10h à 18h30 et dimanche 23 novembre, de 10h à 14h – Plus de renseignements sur glaz-festival.com

**EXPOSITIONS**

**Les Champs Libres – _Île_** de Lise Gaudair (FR), _**Gathered Leaves**_ de Alec Soth (US), _**The moon belongs to everyone**_ de Stacy Arezou Mehrfar (IR/US), **_Part of fortune and part of spirit_**de Antone Dolezal (US), _**Can’t stand to see you cry**_ de Rahim Fortune (US), _**Teeth of the wolf**_ de Jenna Garrett (US) – 10 cours des alliés – De 14h à 19h – leschampslibres.fr

**Les Ateliers du Vent – _Dialogues Photographiques_** de Murray Ballard (UK), Estelle Chaigne (FR), Catherine Duverger (FR), Lydia Goldblatt (UK), Candice Hazouard (FR), Sam Laughlin (UK) – 59 rue Alexandre Duval – De 14h à 18h – lesateliersduvent.org

**L’Église / Noir Brillant – _Les Mariés_** de Romain Mader (CH) et René Thersiquel (FR) – 6 rue Saint Laurent – De 14h à 18h30 – glaz-festival.com

**Galerie Drama – _Au-delà du cadre : perspectives coréennes_** de Yisak Choi, Hyo-Jin In, Sung Min Lee, Hyun-Doo Park et Sun Hi Zo (KR) – 16 Mail Louise Bourgeois – Sur rendez-vous – drama-galerie.com

**FRAC Bretagne – _Faire corps / collections photographiques de L’Imagerie et du FRAC Bretagne_** – Jean Bizien (FR), SCRALETT COTEN (FR), Dominique Delpoux (FR), John Demos (GR), François Despatin et Christian Gobeli (FR), Paz Errázuriz (CL), Julie Hascoët (FR), William Klein (FR), Cinthia Marcelle & Tiago Mata Machado (BR), Hélène Martiat (BE), Elena Mazzi (IT), Ben McNutt (US), Martin Parr ( UK), Shanta Rao (FR/IN), Iren Stehli (CH) – 19 av. André Mussat – De 12h à 19h – fracbretagne.fr

**Le Jardin des Images – _A sweet kiss of mansoon night_** de Deepti Asthana (IN) – Esplanade du Champs de Mars, à l’arrière des Champs Libres – Espace public – glaz-festival.com

**Panneaux 4×3 / Lendroit Éditions – _Simon, Peter, James et John_** de Yves Trémorin (FR) – 75 avenue Aristide Briand – Espace public – lendroit.org

**Théâtre National de Bretagne – _Ce que vaut une femme – Les 12 heures du jour et la nuit_** de Elsa & Johanna (FR) – 1 rue Saint Hélier – En accès libre dans le hall – De 12h à 21h – t-n-b.fr

**Les Tombées de la Nuit – _À vos amours_** de Anne-Cécile Esteve (FR) – Quartier La Courrouze – Départ du parcours au métro La Courrouze – Espace public – lestombeesdelanuit.com

**Université Rennes 2 – _The Garden_** de Siân Davey (UK) – Place du Recteur Henri Le Moal – Plein air en accès libre, entre les bâtiments P et D – culture.service.univ-rennes2.fr

