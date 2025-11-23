GLAZ Festival #2 Rennes Rennes Dimanche 4 janvier 2026, 09h00 Ille-et-Vilaine

Pour sa seconde édition, qui se déroule jusqu’au 4 janvier 2026, le festival GLAZ présente 33 expositions gratuites à travers la métropole et le département. 63 artistes internationaux, nationaux et bretons sont accueillis dans 32 lieux. À Rennes, découvrez ces artistes à travers les expositions de lieux ouverts le dimanche.

**EXPOSITIONS**

**Les Champs Libres** – _**Île**_ de Lise Gaudair (FR), **_Gathered Leaves_** de Alec Soth (US), **_The moon belongs to everyone_** de Stacy Arezou Mehrfar (IR/US), **_Part of fortune and part of spirit_** de Antone Dolezal (US), **_Can’t stand to see you cry_** de Rahim Fortune (US), **_Teeth of the wolf_** de Jenna Garrett (US) – 10 cours des alliés – De 14h à 19h – leschampslibres.fr

**Les Ateliers du Vent** – _**Dialogues Photographiques**_ de Murray Ballard (UK), Estelle Chaigne (FR), Catherine Duverger (FR), Lydia Goldblatt (UK), Candice Hazouard (FR), Sam Laughlin (UK) – 59 rue Alexandre Duval – De 14h à 18h – lesateliersduvent.org

**L’Église / Noir Brillant – _Les Mariés_** de Romain Mader (CH) et René Thersiquel (FR) – 6 rue Saint Laurent – De 14h à 18h30 – glaz-festival.com

**Galerie Drama** – **_Au-delà du cadre : perspectives coréennes_** de Yisak Choi, Hyo-Jin In, Sung Min Lee, Hyun-Doo Park et Sun Hi Zo (KR) – 16 Mail Louise Bourgeois – Sur rendez-vous – drama-galerie.com

**FRAC Bretagne – _Faire corps / collections photographiques de L’Imagerie et du FRAC Bretagne_** – Jean Bizien (FR), SCRALETT COTEN (FR), Dominique Delpoux (FR), John Demos (GR), François Despatin et Christian Gobeli (FR), Paz Errázuriz (CL), Julie Hascoët (FR), William Klein (FR), Cinthia Marcelle & Tiago Mata Machado (BR), Hélène Martiat (BE), Elena Mazzi (IT), Ben McNutt (US), Martin Parr ( UK), Shanta Rao (FR/IN), Iren Stehli (CH) – 19 av. André Mussat – De 12h à 19h – fracbretagne.fr

**Le Jardin des Images – _A sweet kiss of mansoon night_** de Deepti Asthana (IN) – Esplanade du Champs de Mars, à l’arrière des Champs Libres – Espace public – glaz-festival.com

**Panneaux 4×3 / Lendroit Éditions** – **_Simon, Peter, James et John_** de Yves Trémorin (FR) – 75 avenue Aristide Briand – Espace public – lendroit.org

**Théâtre National de Bretagne** – _**Ce que vaut une femme – Les 12 heures du jour et la nuit**_ de Elsa & Johanna (FR) – 1 rue Saint Hélier – En accès libre dans le hall – De 12h à 21h – t-n-b.fr

**Les Tombées de la Nuit** – _**À vos amours**_ de Anne-Cécile Esteve (FR) – Quartier La Courrouze – Départ du parcours au métro La Courrouze – Espace public – lestombeesdelanuit.com

**Université Rennes 2** – _**The Garden**_ de Siân Davey (UK) – Place du Recteur Henri Le Moal – Plein air en accès libre, entre les bâtiments P et D – culture.service.univ-rennes2.fr

