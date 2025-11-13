Glaz Festival 4ème lieu de la Grande Passerelle Saint-Malo

Glaz Festival

4ème lieu de la Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 14:00:00

fin : 2025-11-13 19:00:00

Date(s) :

2025-11-13 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16 2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-25 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05

Glaz est un festival dédié à la photographie contemporaine engagée. Il accueille cette année plus de 60 artistes à Rennes et dans sa région. Pour cette première collaboration avec la ville de Saint-Malo, le 4e lieu reçoit Malo Legrand, lauréat du Prix coup de cœur 2023. Son travail explore le lien entre l’homme et la nature. Son projet en Islande témoigne d’une coexistence fragile et poétique avec un environnement en mutation. En partenariat avec la ville de Saint-Malo et le soutien financier de la Fondation Banque Populaire et Crédit Maritime Grand Ouest. .

4ème lieu de la Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00

English : Glaz Festival

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Glaz Festival Saint-Malo a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel