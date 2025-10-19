GLAZ PHOTO MARATHON Rendez-vous au Théâtre de la Parcheminerie Rennes

À l’occasion de sa seconde édition, le GLAZ Festival, Rencontres Internationales de la Photographie, vous invite au GLAZ Photo Marathon, événement festif et participatif.

Ouvert à toutes et tous, enfants comme adultes, ce Photo Marathon propose aux passionnés de photographie et à tous les curieux d’explorer Rennes de manière ludique et sensible. Munis d’un appareil photo ou d’un smartphone, les participants et participantes auront pour mission de réaliser 6 photos sur 6 thèmes différents, dévoilés au fil de la journée depuis le Théâtre de la Parcheminerie.

Dans un esprit à la fois convivial, créatif et écoresponsable, la marche sera le seul moyen de déplacement autorisé. Vous êtes invité, si vous le souhaitez, à venir déguisé : un prix spécial récompensera les plus inventifs !

À l’issue de l’événement, les clichés seront présentés de façon anonyme à un jury composé de professionnels de l’image. Les lauréates et lauréats seront dévoilés lors de la remise des prix, le dimanche 23 novembre, en clôture de la semaine inaugurale du festival GLAZ. Au cours de cette soirée, l’ensemble des photos sera présenté dans le cadre d’une projection. Les portfolios gagnants seront, ensuite, exposés dans les vitrines des magasins Bessec.

Rendez-vous au Théâtre de la Parcheminerie Place de la Parchemanerie Mi, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine