GLAZ Photo Marathon Théâtre de la Parcheminerie Rennes Dimanche 19 octobre, 10h00 Inscriptions gratuites et obligatoires avant le Samedi 18 octobre.

Ouvert à toutes et tous, enfants comme adultes, le GLAZ Photo Marathon propose aux passionnés de photographie et à tous les curieux d’explorer Rennes de manière ludique et sensible.

### À l’occasion de sa seconde édition, le **festival GLAZ**, Rencontres Internationales de la Photographie, vous invite au **GLAZ Photo Marathon**, événement festif et participatif.

Ouvert à toutes et tous, enfants comme adultes, ce Photo Marathon propose aux passionnés de photographie et à tous les curieux d’explorer Rennes de manière ludique et sensible. Munis d’un appareil photo ou d’un smartphone, les participants et participantes auront pour mission de **réaliser** **6 photos sur 6 thèmes différents**, dévoilés au fil de la journée depuis le Théâtre de la Parcheminerie.

Dans un esprit à la fois convivial, créatif et équitable, la marche sera le seul moyen de déplacement autorisé. Vous êtes invité, si vous le souhaitez, à **venir déguisé** : un prix spécial récompensera les plus inventifs !

À l’issue de l’événement, les clichés seront présentés de façon anonyme à un jury composé de professionnels de l’image. Les lauréates et lauréats seront dévoilés lors de **la remise des prix, le dimanche 23 novembre**, en clôture de la semaine inaugurale du festival GLAZ. Au cours de cette cérémonie, l’ensemble des photos sera présenté dans le cadre d’une projection. Les portfolios gagnants seront, ensuite, exposés dans les vitrines des magasins Bessec.

Lien vers le **formulaire d’inscription** : [https://glaz-festival.com/collection/glaz-photo-marathon/](https://glaz-festival.com/collection/glaz-photo-marathon/)

**Les infos pratiques :**

Date : Dimanche 19 octobre 2025

Horaires : 10 h – 17 h

Lieu de rendez-vous : Théâtre de la Parcheminerie, 23 rue de la Parcheminerie, 35000 Rennes

**Catégories d’inscription :**

Jeunesse : 15-20 ans

Famille : de 2 à 6 personnes maximum

Équipe : de 2 à 6 personnes maximum

Solo : à partir de 20 ans

Entreprise : de 1 à 6 personnes maximum

Théâtre de la Parcheminerie 23 Rue de la Parcheminerie Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine