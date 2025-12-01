Glish Up Vaï Aï AÏ Lais­sez-moi la liberté de mon corps Creil

Glish Up Vaï Aï AÏ Lais­sez-moi la liberté de mon corps

Allée Nelson Creil Oise

Début : 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

2025-12-12 2025-12-13

Spectacle | Création | Danse participative | 4 ans et +

L’Or­ga­ni­sa­tion Élodie Ségui

Instal­lez-vous confor­ta­ble­ment… et lais­sez la poésie, le son enve­lop­pant et la lumière douce faire leurs effets.

Plus d’infos sur www.faiencerie-theatre.com

Spectacle Création | Danse participative | 4 ans et +

L’Or­ga­ni­sa­tion Élodie Ségui

Ce spec­tacle est présenté dans le cadre de l’Ap­pel du pied.

Instal­lez-vous confor­ta­ble­ment… et lais­sez la poésie, le son enve­lop­pant et la lumière douce faire leurs effets. Petit à petit, les enfants se lèvent, bougent, sautillent, tirent des flèches imagi­naires, se lancent dans des pirouettes folles, comme si le poème les emme­nait en voyage.

Avec cette nouvelle créa­tion, Élodie Ségui s’in­té­resse à ce lien si précieux entre le corps et l’en­fance. Elle nous invite à une expé­rience senso­rielle joyeuse, libé­ra­trice, où chaque enfant peut sentir qu’il est unique, et que son corps aussi a des choses à dire.

Séance dédiée aux enfants atteints de troubles psychiques jeudi 11 décembre 2025

Plus d’infos sur www.faiencerie-theatre.com. 5 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show | Creation | Participatory dance | 4 years and up

L?Organisation ? Élodie Ségui

Make yourself comfortable? and let the poetry, the enveloping sound and the soft light have their effect.

More info on www.faiencerie-theatre.com

German :

Aufführung | Uraufführung | Mitmach-Tanz | 4 Jahre und älter

Die Organisation ? Élodie Ségui

Machen Sie es sich bequem? und lassen Sie die Poesie, den einhüllenden Klang und das sanfte Licht auf sich wirken.

Weitere Informationen unter www.faiencerie-theatre.com

Italiano :

Spettacolo | Creazione | Danza partecipativa | Dai 4 anni in su

L’organizzazione ? Élodie Ségui

Mettetevi comodi e lasciate che la poesia, il suono avvolgente e la luce soffusa facciano il loro effetto.

Maggiori informazioni su www.faiencerie-theatre.com

Espanol :

Espectáculo | Creación | Danza participativa | A partir de 4 años

¿Organización? Élodie Ségui

Ponte cómodo… y deja que la poesía, el sonido envolvente y la luz suave hagan su efecto.

Más información en www.faiencerie-theatre.com

