Glish Up Vaï Aï AÏ Laissez-moi la liberté de mon corps Creil vendredi 12 décembre 2025.
Allée Nelson Creil Oise
Tarif : 5 – 5 –
Tarif unique
Début : 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12 20:00:00
2025-12-12 2025-12-13
Spectacle | Création | Danse participative | 4 ans et +
L’Organisation Élodie Ségui
Installez-vous confortablement… et laissez la poésie, le son enveloppant et la lumière douce faire leurs effets.
Ce spectacle est présenté dans le cadre de l’Appel du pied.
Installez-vous confortablement… et laissez la poésie, le son enveloppant et la lumière douce faire leurs effets. Petit à petit, les enfants se lèvent, bougent, sautillent, tirent des flèches imaginaires, se lancent dans des pirouettes folles, comme si le poème les emmenait en voyage.
Avec cette nouvelle création, Élodie Ségui s’intéresse à ce lien si précieux entre le corps et l’enfance. Elle nous invite à une expérience sensorielle joyeuse, libératrice, où chaque enfant peut sentir qu’il est unique, et que son corps aussi a des choses à dire.
Séance dédiée aux enfants atteints de troubles psychiques jeudi 11 décembre 2025
Plus d’infos sur www.faiencerie-theatre.com. 5 .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show | Creation | Participatory dance | 4 years and up
L?Organisation ? Élodie Ségui
Make yourself comfortable? and let the poetry, the enveloping sound and the soft light have their effect.
More info on www.faiencerie-theatre.com
German :
Aufführung | Uraufführung | Mitmach-Tanz | 4 Jahre und älter
Die Organisation ? Élodie Ségui
Machen Sie es sich bequem? und lassen Sie die Poesie, den einhüllenden Klang und das sanfte Licht auf sich wirken.
Weitere Informationen unter www.faiencerie-theatre.com
Italiano :
Spettacolo | Creazione | Danza partecipativa | Dai 4 anni in su
L’organizzazione ? Élodie Ségui
Mettetevi comodi e lasciate che la poesia, il suono avvolgente e la luce soffusa facciano il loro effetto.
Maggiori informazioni su www.faiencerie-theatre.com
Espanol :
Espectáculo | Creación | Danza participativa | A partir de 4 años
¿Organización? Élodie Ségui
Ponte cómodo… y deja que la poesía, el sonido envolvente y la luz suave hagan su efecto.
Más información en www.faiencerie-theatre.com
