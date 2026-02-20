Gliss & Mix Vars
Gliss & Mix Vars samedi 4 avril 2026.
Gliss & Mix
Vars Hautes-Alpes
Début : Lundi 2026-04-04
fin : 2026-04-06
2026-04-04
Du 4 au 6 avril 2026 aura lieu la 7ème édition de l’événement festif et caritatif GLISS & MIX, fin mélange de musique et de glisse sous toutes ses formes, organisée par l’association Espoir au Sommet avec la station de Vars.
Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 51 31 info@otvars.com
English :
From April 4 to 6, 2026 will see the 7th GLISS & MIX festive charity event, a fine blend of music and snow sports in all their forms, organized by the Espoir au Sommet association in conjunction with the Vars resort.
