Gliss & Mix

Vars Hautes-Alpes

Début : Lundi 2026-04-04

fin : 2026-04-06

2026-04-04

Du 4 au 6 avril 2026 aura lieu la 7ème édition de l’événement festif et caritatif GLISS & MIX, fin mélange de musique et de glisse sous toutes ses formes, organisée par l’association Espoir au Sommet avec la station de Vars.

Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 51 31 info@otvars.com

English :

From April 4 to 6, 2026 will see the 7th GLISS & MIX festive charity event, a fine blend of music and snow sports in all their forms, organized by the Espoir au Sommet association in conjunction with the Vars resort.

L’événement Gliss & Mix Vars a été mis à jour le 2026-02-18 par Office du Tourisme de Vars