Glisse en Cœur, 17e édition ! Le Grand-Bornand Chinaillon Le Grand-Bornand

Glisse en Cœur, 17e édition !

Le Grand-Bornand Chinaillon Front de neige du Charmieux Le Grand-Bornand Haute-Savoie

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-20

Avec une course aux dons de plusieurs mois et 24h de ski en relais par équipe et de concerts, Glisse en Cœur est l’événement caritatif de la montagne française. Pour 2026, le choix fort d’une cause sociale, pour un mieux-être sociétal.

Le Grand-Bornand Chinaillon Front de neige du Charmieux Le Grand-Bornand 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 02 78 00 infos@glisseencoeur.com

English : Glisse en Cœur, 17th edition!

With a fundraising campaign lasting several months, a 24-hour team relay ski race and concerts, Glisse en Coeur is the charity event of the French mountains. For 2026, the strong choice of a social cause, for greater societal well-being.

