Glisse et détox à la patinoire Patinoire de La Barre Anglet

Glisse et détox à la patinoire

Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Une séance de glisse sera suivie d’une dégustation de jus de fruits détox ainsi que d’une activité yoga, afin de bien commencer l’année. .

Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 30 patinoire@anglet.fr

English : Glisse et détox à la patinoire

