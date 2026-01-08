Glisse et détox à la patinoire Patinoire de La Barre Anglet
Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Une séance de glisse sera suivie d’une dégustation de jus de fruits détox ainsi que d’une activité yoga, afin de bien commencer l’année. .
Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 30 patinoire@anglet.fr
