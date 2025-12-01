Glisses & délices

Manigod Haute-Savoie

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

2025-12-13

Glisses & délices du col de la Croix Fry le dimanche 13 décembre dès 11h un évènement gourmand pour lancer cette saison d’hiver

Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 92 44 infos@manigod.com

English : Slides & Delights

Glisses & délices at Col de la Croix Fry on Sunday December 13 from 11am: a gourmet event to kick off the winter season.

German : Rutschen & Freuden

Glisses & délices du col de la Croix Fry am Samstag, den 13. Dezember ab 11 Uhr: ein Gourmet-Event zum Auftakt dieser Wintersaison

Italiano :

Glisses & délices du col de la Croix Fry domenica 13 dicembre dalle 11: un evento gastronomico per inaugurare la stagione invernale

Espanol :

Glisses & délices du col de la Croix Fry el domingo 13 de diciembre a partir de las 11h: un evento gastronómico para inaugurar la temporada de invierno

