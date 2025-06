Gliss’Party Givet 12 juillet 2025 07:00

Ardennes

Gliss'Party Givet

Gliss’Party est ouvert tous les jours de 11h30 à 20h. Manèges enfantins Structures gonflables Jeux d’adresse. Ce parc à thème familial accueille les enfants jusqu’à l’âge de 14 ans. Le billet d’entrée donne un accès illimité aux attractions. Les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte responsable. Entrée :12€/enfant Gratuit pour les adultes accompagnateurs. Sucré Salé Restauration rapide sur place(crêpes, gaufres, glaces, croque-monsieur, paninis…) Bienvenue à toute et tous… et VIVE L’ÉTÉ !

Esplanade Jacques Sourdille

Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 7 63 95 18 71 info@glissparty.fr

English :

Gliss’Party is open every day from 11.30am to 8pm. Children’s rides Inflatable structures Games of skill. This family theme park welcomes children up to the age of 14. The entrance ticket gives unlimited access to the attractions. Children remain under the responsibility of a responsible adult. Admission:12/child Free for accompanying adults. Sucré Salé: Fast food on site (crêpes, waffles, ice creams, croque-monsieur, paninis…) Welcome to all… and LONG LIVE SUMMER!

German :

Gliss’Party ist täglich von 11:30 bis 20:00 Uhr geöffnet. Kinderkarussells Hüpfburgen Geschicklichkeitsspiele. Dieser familienfreundliche Themenpark heißt Kinder bis 14 Jahre willkommen. Die Eintrittskarte ermöglicht den unbegrenzten Zugang zu den Attraktionen. Kinder bleiben in der Obhut eines verantwortlichen Erwachsenen. Eintritt:12?/Kind Kostenlos für begleitende Erwachsene. Sucré Salé Schnellrestaurants vor Ort(Crêpes, Waffeln, Eis, Croque Monsieur, Paninis…) Willkommen an alle… und VIVE L’ÉTÉMÉ (Es lebe der Sommer)!

Italiano :

Gliss’Party è aperto tutti i giorni dalle 11.30 alle 20.00. Giostre per bambini Strutture gonfiabili Giochi di abilità. Questo parco a tema per famiglie accoglie bambini fino a 14 anni. Il biglietto d’ingresso dà accesso illimitato alle attrazioni. I bambini devono rimanere sotto la responsabilità di un adulto responsabile. Ingresso: 12€/bambino Gratuito per gli adulti accompagnatori. Sucré Salé: fast food in loco (crêpes, waffles, gelati, croque-monsieur, panini…) Benvenuti a tutti… e LUNGA ESTATE!

Espanol :

Gliss’Party abre todos los días de 11.30 a 20.00 h. Atracciones infantiles Estructuras hinchables Juegos de habilidad. Este parque temático familiar acoge a niños de hasta 14 años. La entrada da acceso ilimitado a las atracciones. Los niños permanecen bajo la responsabilidad de un adulto responsable. Entrada: 12 euros/niño Gratis para los adultos acompañantes. Sucré Salé: Comida rápida in situ (crêpes, gofres, helados, croque-monsieur, paninis…) Bienvenidos a todos… ¡y VIVA EL VERANO!

