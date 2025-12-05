Glitter Variety Show le Cabaret d’hiver Mutzig

Glitter Variety Show le Cabaret d’hiver Mutzig vendredi 5 décembre 2025.

Glitter Variety Show le Cabaret d’hiver

Cour de la Dîme Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05 23:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Le cabaret d’hiver qui fait scintiller la vallée !

Préparez-vous à plonger dans l’univers glamour et étincelant du cabaret mêlant avec élégance l’art du burlesque, la magie du cirque, la puissance du chant et l’audace drag pour réchauffer votre mois de décembre.

Sous les lumières feutrées d’un cabaret d’hiver, installez-vous et laissez-vous emporter dans une soirée où chaque performance est une étincelle et chaque artiste, un feu d’artifice. Un spectacle chic, audacieux et résolument scintillant pour vos fêtes de fin d’année !

Sur scène, un plateau d’artistes d’exception

Ruby Schatzi, maîtresse de cérémonie et performeuse burlesque, votre “dealeuse de paillettes” préférée.

Meelady, dont la voix envoûtante et soul réchauffera vos cœurs.

Raphaël Hoerter, défiera la gravité au mât chinois, entre force et poésie.

Crystal Clear, drag queen éclatante, vous éblouira par son énergie et son charisme.

Madame Sazerac, le cocktail glamour de l’effeuillage burlesque, venue de Rome pour vous faire tourner la tête.

Bar et petite restauration sur place (pensez à réserver votre planchette en option !), et placement à table pour un moment immersif et intimiste organisé par FOYER EVENT. .

Cour de la Dîme Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 infos@ot-molsheim-mutzig.com

English :

The winter cabaret that makes the valley sparkle!

Get ready to plunge into the glamorous and sparkling world of cabaret, elegantly blending the art of burlesque, the magic of the circus, the power of song and the audacity of drag to warm up your December.

German :

Das Winterkabarett, das das Tal zum Glitzern bringt!

Bereiten Sie sich darauf vor, in die glamouröse und glitzernde Welt des Kabaretts einzutauchen, das elegant die Kunst des Burlesque, die Magie des Zirkus, die Kraft des Gesangs und die Kühnheit des Drags vereint, um Ihren Dezember aufzuwärmen.

Italiano :

Il cabaret invernale che fa brillare la valle!

Preparatevi a immergervi nel mondo glamour e scintillante del cabaret, che mescola elegantemente l’arte del burlesque, la magia del circo, la forza del canto e l’audacia del drag per riscaldare il vostro dicembre.

Espanol :

¡El cabaret de invierno que hace brillar el valle!

Prepárese para sumergirse en el glamuroso y chispeante mundo del cabaret, que mezcla con elegancia el arte del burlesque, la magia del circo, el poder de la canción y la audacia del drag para calentar su diciembre.

