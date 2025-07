Glitters & Gâteaux Le Drag Show Anniversaire Bar Exaequo Reims

Bar Exaequo 25 Rue du Jard Reims Marne

2025-07-19 21:00:00

2025-07-19

Tout public

Le 19 juillet à 21h, préparez-vous pour une soirée explosive de paillettes, de performances et de célébrations au bar Exaequo à Reims (25 rue du Jard) !

Nos deux reines @pilar_saint_andrews et @its_silverstar soufflent leurs bougies comme il se doit sur scène, entourées de drag queens fabuleuses pour un show unique et flamboyant

Au programme @lady_mac_rel @luintheskyy @circe_ska …et bien sûr les stars de la soirée @pilar_saint_andrews & @its_silverstar

Et des animations surprises tout au long de la soirée !

Viens vibrer, chanter, applaudir et fêter cet anniversaire comme il se doit ! L’entrée est gratuite, alors ramène tes ami·es et ta bonne humeur .

Bar Exaequo 25 Rue du Jard Reims 51100 Marne Grand Est

