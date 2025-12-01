Glob, clown poétique à Les Monts d’Aunay Salle des fêtes Les Monts d’Aunay

Glob, clown poétique à Les Monts d’Aunay

Par la Compagnie Les Foutoukours Dès 6 ans.

Du cirque pour les rêveurs et les enfants de tout âge.

Deux curieux personnages, enveloppés de douceur et de mystère, prennent place sur scène. Difficile de dire d’où ils viennent ou où ils vont…

Deux curieux personnages, enveloppés de douceur et de mystère, prennent place sur scène. Difficile de dire d’où ils viennent ou où ils vont… mais qu’importe. Ils sont là, ensemble, dans l’instant présent.

Ils attendent… sans vraiment savoir quoi, ni pourquoi. Avec tendresse et humour, ils s’observent, s’étonnent, rient, pleurent, tombent et se relèvent, toujours portés par une lenteur assumée, celle qui laisse place à l’émerveillement.

Dans un univers visuel épuré et poétique, un pur moment de bonheur, entre rire et partage. .

English : Glob, clown poétique à Les Monts d’Aunay

By Les Foutoukours theatre company: For ages 6 and up.

Circus entertainment for dreamers and children of all ages.

Two curious characters, enveloped in gentleness and mystery, take to the stage. It’s hard to say where they come from or where they’re going…

