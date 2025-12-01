Glob Les Foutoukours L’Entracte Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe

Glob Les Foutoukours

L’Entracte Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 16:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Glob Les Foutoukours

Clown acrobatique 1h dès 6 ans

Les artistes québécois Rémi Jacques et Jean-Félix Bélanger suspendent le temps avec un spectacle clownesque sans paroles, inspiré du cinéma muet et des grands maîtres du genre. Un éloge de la simplicité !

Tout de blanc vêtus, deux personnages étranges apparaissent sur scène. Amusants et attachants, ils semblent un peu perdus. Dans une esthétique douce et rêveuse, ils vont prendre le temps de se rencontrer, rire, pleurer et jouer le temps d’exister. Les deux artistes combinent leurs talents de jongleurs, acrobates, musiciens et danseurs pour transmettre cette histoire sensible, profondément humaine. À travers des numéros d’équilibre, de diabolo et de main a` main, ils nous invitent à redécouvrir la beauté simple de l’attente, de l’inconnu et de la rencontre. Par sa poésie, Glob émerveillera les plus jeunes et offrira aux adultes une bulle de douceur, hors du rythme effréné du quotidien.

L’Entracte s’engage pour un noël solidaire !

En parallèle de la représentation, L’Entracte proposera aux bénéficiaires du Noël solidaire, porté par le CCAS de Sablé-sur-Sarthe et ses partenaires, des ateliers d’initiation à l’art du cirque et à la poésie du geste. Ces actions seront mises en place dans le cadre du projet Correspondances, imaginé avec Le Plongeoir Pôle National Cirque du Mans.

Distribution

Rémi Jacques & Jean-Félix Bélanger création clownesque

Rémi Jacques & Damien Boudreau décor

Jacinthe Racine, Francis Hamel & Étienne Fournier conception lumières

Philippe Massé & Chantal Mailly conception costumes

Jean-Félix Bélanger directeur musical

Martin Lizotte conception musicale .

L’Entracte Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr

English :

Glob The Foutoukours

German :

Glob Die Foutoukours

Italiano :

Glob I Foutoukour

Espanol :

Glob Los Foutoukours

L’événement Glob Les Foutoukours Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-10-01 par CDT72